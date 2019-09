12:21 Uhr

Zu schnell in die Kurve: Auto überschlägt sich auf der B17

Am späten Donnerstagabend hat sich ein junger Mann mit seinem Wagen auf der B17 in Höhe Igling überschlagen. Er war laut Zeugenaussagen sehr schnell unterwegs.

Ein junger Mann ist auf der B17 bei Igling zu schnell unterwegs. Dann verliert er die Kontrolle über seinen Mercedes.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B17 bei Igling: Ein 34-jährige Autofahrer war am Donnerstag um 21.25 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Landsberg unterwegs, als er laut Zeugenaussagen zu schnell in eine Kurve fuhr und die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Mercedes überschlägt sich mehrfach

Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelleitplanke, hob ab und landete am rechten Fahrbahnrand. Nachdem sich der Mercedes mehrmals überschlagen hatte, kam er letztendlich auf den Rädern zum Stehen.

Der Fahrer wurde mit Rippenfrakturen und Prellungen in das Klinikum nach Landsberg gebracht. Der Pkw wurde mit Totalschaden abgeschleppt. Die Schadenshöhe beträgt 31.000 Euro. (lt)

Themen Folgen