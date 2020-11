14:56 Uhr

Zwei Corona-Fälle in Asylunterkunft in Landsberg

In der Asylunterkunft im früheren staatlichen Hochbauamt in Landsberg gibt es zwei Corona-Fälle.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Landsberg sind zwei Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Im Landkreis steigt die Zahl der Corona-Fälle weiter an.

Von Thomas Wunder

In der von der Regierung von Oberbayern betriebenen Asylbewerberunterkunft im ehemaligen staatlichen Hochbauamt in Landsberg sind zwei Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Die komplette Unterkunft ist unter Quarantäne gestellt und die beiden Betroffenen wurden in eine andere Unterkunft verlegt.

In der Asylbewerberunterkunft in der Geschwister-Scholl-Straße wohnen 76 Personen, teilt der Pressesprecher der Regierung von Oberbayern, Wolfgang Rupp, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Aufgrund des positiv auf das Coronavirus getesteten Bewohners sei die Unterkunft bereits am Donnerstagabend vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt worden. Der positiv getestete Bewohner wurde in eine Unterkunft außerhalb des Landkreises verlegt, die von der Regierung Unterbringung von positiv getesteten Bewohnern, die keine oder nur geringe Symptome aufweisen, vorgehalten werde.

Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im ehemaligen staatlichen Hochbauamt leben 76 Bewohner. Bild: Regierung von Oberbayern (Archivfoto)

Für Reihentestungen ist das Gesundheitsamt zuständig, sagt Wolfgang Rupp. Bei einer ersten Testung am Freitag sei ein weiterer Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch er sei kurzfristig verlegt worden. Die Verpflegung der Bewohner im Gebäude des früheren staatlichen Hochbauamts werde durch Catering sichergestellt. „Außerdem werden Hygienepakete sowie weitere Schutzmaterialien ausgegeben“, sagt Rupp. Die medizinische Betreuung der Bewohner übernehme ein mobiles Ärzteteam, das in der Unterkunft tägliche Sichtkontrollen durchführe. Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts überwachen die Einhaltung der Quarantäne in der Unterkunft und seien rund um die Uhr vor Ort.

Mehr Corona-Fälle im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg ist die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen von Montag auf Dienstag von 201 auf 222 gestiegen. Am Dienstag befanden sich zudem 747 Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne. Am Montag waren es noch 648 gewesen. Im Landsberger Klinikum werden laut Landratsamt weiterhin zehn Personen auf der Normalstation behandelt und vier auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 149,6. Nach Angaben des Landratsamts stimmt diese Zahl jedoch nicht, sie müsste höher sein. „Offenbar sind die neuen Fälle nicht dazugezählt worden“, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts.

