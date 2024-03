Ein Todesfall bei schwerem Unfall auf der B17 bei Landsberg

Auf der Bundesstraße südlich von Landsberg krachen am Donnerstagabend vier Fahrzeuge ineinander. Ein Mann kommt bei dem Unfall ums Leben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B17 südlich von Landsberg ist ein 31 Jahre alter Mann aus dem südlichen Landkreis am Donnerstagabend ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Laut Polizei befuhr ein 59-jähriger Peitinger gegen 17 Uhr mit seinem Pkw die B17 in südlicher Richtung. Auf Höhe der ehemaligen Lechrainkaserne kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrspur und kollidierte dort mit dem überholenden Wagen des 31-Jährigen. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern. Der 31-Jährige kam dabei mit seinem Auto auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte. Auch das Fahrzeug des Peitingers touchierte den Lastwagen und einen dahinter fahrenden Pkw. Durch herumfliegende Teile wurde ein fünftes Fahrzeug beschädigt.

Bei dem Unfall südlich von Landsberg entstand Sachschaden von über 200.000 Euro

Der 31-jährige Mann wurde beim Unfall so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrer der drei anderen unmittelbar beteiligten Fahrzeuge wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf über 200.000 Euro. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung wurde ein Gutachter hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll.

Auf der B17 südlich von Landsberg hat sich am frühen Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet, bei dem eine Person ums Leben gekommen ist. Foto: Thorsten Jordan

Die Bundesstraße war in diesem Abschnitt bis in die späten Abendstunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort, ein Hubschrauber im Einsatz. (AZ)

