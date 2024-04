Denklingen

Lustberghof an der B17 erneut ohne Pächter: Nun steigt auch der Besitzer aus

Plus Das Erdgeschoss ist renoviert, das Obergeschoss eine Baustelle: Der Gasthof in Denklingen steht für über eine Million Euro zum Verkauf.

Von Lisa Gilz

Ein großes Banner vor dem Gasthof Lustberg an der B17 bei Denklingen bietet das 16.500 Quadratmeter große Grundstück zum Verkauf an. Davon sind 760 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Es ist kein Jahr her, da hatte der Gasthof noch Pächter und einen Besitzer, der in den Umbau des alten Gebäudes investierte. Warum steht es nun zum Verkauf?

Den Verkauf des Grundstücks übernimmt die Firma DM-Bauprojekte aus Bad Wörishofen. In der Verkaufsanzeige, die unter anderem auf dem Immobilienportal Immoscout24 zu finden ist, wird eine „tolle Gelegenheit: Immobilie mit Entwicklungspotenzial“ an der B 17 angeboten – für 1,2 Millionen Euro.

