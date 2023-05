Viele Verletzte: Feuerwehr-Großübung bei Hirschvogel in Denklingen

Das Worst-Case-Szenario üben, das gehört zum Training der Feuerwehren dazu. Während in Denklingen eine Explosion simuliert wird, übt man in Kinsau das Vorgehen bei einem Großbrand.

„Explosion eines Ölofens in einer der Hallen bei der Firma Hirschvogel, bei der 50 Mitarbeitende teils schwer verletzt wurden.“ So lautete das Einsatz-Stichwort, zu dem rund 150 ehrenamtliche Einsatzkräfte nach Denklingen eilten. Darunter die Feuerwehren Denklingen, Dienhausen, Epfach und Leeder, das Rote Kreuz Landsberg mit Unterstützung vom BRK Aichach-Friedberg, Augsburg-Stadt und Ostallgäu sowie die Malteser aus Kaufering, das THW Landsberg und viele Notärzte. „Natürlich kann ein so großer Unglücksfall nicht von einzelnen Organisationen allein abgearbeitet werden“, sagte Claudia Schoening, Gesamtübungsleiterin beim BRK Landsberg.

50 Menschen stellten bei dem Probeeinsatz in Denklingen Verletze dar

Die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck unterstützte mit zwei Disponenten und übte die Abarbeitung einer solch großen und nicht alltäglichen Lage. Das Drohnenteam der Wasserwacht Eching dokumentierte den Einsatz. Mit groß angelegten Übungen trainieren die Helfenden nicht nur ihre Arbeit, sondern auch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und den Ablauf solcher Großschadenslagen. Um ein möglichst realitätsnahes Bild zu bekommen, kümmerte sich die Notfalldarstellung des Jugendrotkreuz Landsberg mit etwa 50 Verletztendarstellern.

Die Übung wurde von Drohnen begleitet, die auch im echten Notfall zum Einsatz kommen können. Foto: BRK Landsberg

Seit November 2022 wurde die Übung in enger Zusammenarbeit zwischen Hirschvogel, der Feuerwehr Denklingen, der Kreisbrandinspektion Landsberg und dem BRK Landsberg geplant. Binnen zwei Stunden war das Szenario abgearbeitet und alle „Patienten“ entsprechend versorgt. „Die Übung verlief absolut zufriedenstellend. Jetzt gilt es, in Nachbesprechungen die Rückmeldung aller Helfenden zu erfassen und Abläufe weiter zu optimieren“, so Schoening. Zum Abschluss spendete die Fa. Hirschvogel den Einsatzkräften noch eine Stärkung auf dem Firmengelände.

Großbrandübung für FFW Apfeldorf und Kinsau

In Kinsau nutzten die Feuerwehren aus Apfeldorf und Kinsau den bevorstehenden Abriss der Mehrzweckhalle für eine ähnliche Großübung. Denn auch bei vielen echten Einsätzen müssen die Wehren aus den Nachbardörfern eng zusammenarbeiten. Die Räume wurden komplett vernebelt und eine unbekannte Personenzahl als vermisst gemeldet. Atemschutzgeräteträger retteten insgesamt sieben Übungspuppen aus dem Gebäude. Besonderes Augenmerk wurde auf sauberes, taktisches Vorgehen mit entsprechenden Rückmeldungen über Funk sowie auf die entsprechende Dokumentation durch die beiden Mehrzweckfahrzeuge als Unterstützung des Einsatzleiters gelegt.

Bei einer gemeinsamen Brotzeit im Anschluss zogen die Feuerwehren eine durchwegs positive Bilanz. Dass die Zusammenarbeit inzwischen gut funktioniert, zeigt auch die gegenseitige Unterstützung bei Festlichkeiten: Die Feuerwehr Apfeldorf übernimmt die Verkehrsabsicherung in Kinsau beim Schützen-Festzug am Sonntag, 11. Juni, und die Feuerwehr Kinsau regelt den Verkehr in Apfeldorf am Festsonntag, 21. Mai, beim Kirchenzug. Dieser ist Teil der Feierlichkeiten zum 150-Jährigen der Freiwilligen Feuerwehr Apfeldorf. (AZ/ge)