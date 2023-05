Dießen

18:15 Uhr

Das Badefloß soll nach St. Alban zurückkommen

Das 2019 vor der Badestelle in St. Alban entfernte Badefloß soll wieder in den Ammersee eingebracht werden.

Plus Vor vier Jahren wurde das Badefloß bei St. Alban aus Haftungsgründen aus dem Ammersee genommen. Unter welchen Bedingungen es jetzt eine neue Badeinsel geben kann.

Vor der Badestelle in St. Alban soll wieder ein Badefloß in den Ammersee gebracht werden. Darauf hat sich der Dießener Gemeinderat verständigt. Vor vier Jahren war die hölzerne künstliche Insel entfernt worden, weil man im Rathaus nicht mehr bereit war, das von diesem Floß ausgehende Haftungsrisiko zu tragen. Inzwischen liegt der Verwaltung jedoch ein neues Rechtsgutachten vor. Dieses wurde jetzt auch im Gemeinderat vorgestellt.

Die Frage nach dem Badefloß wurde in den vergangenen Monaten in fast jeder Gemeinderatssitzung gestellt, nachdem das Gremium im September auf Antrag von Grünen und CSU eine Fachanwaltskanzlei mit einer neuen rechtlichen Einschätzung beauftragt hatte. Der in der jüngsten Sitzung anwesende Jurist erläuterte zunächst, dass der Marktgemeinde immer eine Verkehrssicherungspflicht entstehe, sobald sie eine Freizeiteinrichtung schaffe.

