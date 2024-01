Eishockey

HC Landsberg verteidigt in der Bayernliga den Play-off-Platz

Plus Der HC Landsberg bleibt auf Rang 5 in der Eishockey-Bayernliga. Gegen den ERSC Amberg liefern die Riverkings ein kurioses Heimspiel ab.

Drei reguläre Spieltage stehen in der Eishockey-Bayernliga noch aus und der HC Landsberg würde - Stand jetzt - direkt in die Play-offs einziehen. Nach einem nicht so guten Spiel in Schongau, bei dem aber immerhin ein Punkt raussprang, folgte ein kurioses Heimspiel gegen Amberg, das die Landsberger mit Mühe 6:3 gewannen. Damit verteidigen sie Platz 5 in der Tabelle.

Dass die Tore im Eishockey manchmal schnell fallen, ist bekannt. In Landsberg ging es am Sonntag jedoch extrem schnell: Nach nur 55 Sekunden ging Amberg mit seinem ersten Angriff in Führung. Doch schon in der 2. Minute drehten die Landsberger die Partie mit einem Doppelschlag. Erst traf Florian Stauder ins linke Kreuzeck, dann Frantisek Wagner ins rechte Kreuzeck. Jetzt bestimmten die Landsberger die Partie, doch wieder ließen die Riverkings zu viele Chancen liegen. Jonas Schwarzfischer erhöhte schließlich in der 8. Minute auf 3:1 und machte sich damit selbst ein Geschenk zu seinem 24. Geburtstag.

