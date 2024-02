Eishockey

vor 32 Min.

Play-off: Der HC Landsberg geht zuversichtlich in das Heimspiel

Plus In den Play-offs der Eishockey-Bayernliga will der HC Landsberg den Rückstand gegen Peißenberg wieder ausgleichen. Am Sonntag bauen die Riverkings auf die Fans.

Von Margit Messelhäuser

Für den HC Landsberg sind die Play-offs der Eishockey-Bayernliga noch lange nicht beendet. Auch wenn sie mit einem 1:2-Rückstand ins vierte Spiel der Best-of-Seven-Serie gehen: Am Sonntag, ab 18 Uhr zu Hause, können die Riverkings die Serie wieder ausbauen. Dabei hofft Trainer Martin Hoffmann auf einen Saisonrekord.

Auch im zweiten Play-off-Spiel in Peißenberg war der HC Landsberg ganz nah an einem Auswärtssieg dran. Diesmal ging es für die Riverkings ins Penaltyschießen - und wieder hatten sie kein Glück. "Natürlich waren wir alle danach erst mal brutal enttäuscht", sagte HCL-Trainer Martin Hoffmann. Denn insgesamt habe seine Mannschaft erneut ein sehr gutes Spiel gemacht, wie auch schon im ersten Play-off-Spiel in Peißenberg, das die Landsberger erst in der Verlängerung verloren hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen