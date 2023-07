3000 Trachtler tanzen durch Epfach

Das Programm für das Lechgau-Trachtenfest bietet an den zwei Wochenenden Musik, Frühshoppen und mehr.

Das Zelt steht schon. Innerhalb von zwei Tagen haben über 40 Helfer das Alu-Gerüst fixiert, die Zeltplanen darüber gezogen, den Boden verlegt und sogar schon die Bühne sowie Dekorationen aufgebaut. So blicken die Verantwortlichen des Trachtenvereins nun mit Zuversicht auf die bevorstehenden Festtage zum 97. Lechgau-Trachtenfest, das ab Samstag, 8. Juli, in der Gemeinde stattfindet. Das letzte Lechgaufest fand 2019 in Schongau statt, 2020 in Hohenfurch und 2021 in Seestall ist es wegen Corona ausgefallen. Weil 2022 die Lage noch unsicher war, verschoben die Epfacher das Fest auf dieses Jahr.

Das Programm für das Lechgaufest in Epfach

Die Veranstaltung startet am Samstag, 8. Juli, um 18 Uhr mit einem Auftritt der Schöffeldinger Musikanten. Ab 20 Uhr geht es mit einer Live-Version der BR Sendung "Brettl-Spitzen" weiter. Am Sonntag fängt das Programm des Lechgaufestes schon um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst an. Im Zelt werden zum Frühschoppen die Birkländer Musikanten spielen. Zudem steht an dem Tag das Oldtimertreffen samt Trachtenmarkt an. Der Nachmittag verspricht mit Woaz‘n Blos‘n und Lechroaner Jungbläser Unterhaltung im Festzelt. Ab 18 Uhr sorgen Lechroaner Spitzbuam für Stimmung.

Der Montag ist ab 18 Uhr unter dem Motto "Chef zahlt" für die regionalen Betriebe reserviert. Begleitend spielt der Musikverein Reichling. Politisch wird es am Donnerstagabend, wenn der bayerische Finanzminister Albert Füracker und der Fraktionsvorsitzende B90/Grüne Ludwig Hartmann zum BDM-Milchbauernabend kommen. Zusammen sprechen sie ab 20 Uhr über die Lage der Milchviehhalter. Dazu treten passend die Muichbauermusi auf.

Höhepunkt des Lechgaufestes ist der Festumzug am zweiten Sonntag. Foto: Julian Leitenstorfer

Zweites Wochenende mit großem Festumzug in Epfach

Das Programm am zweiten Festwochenende startet am Freitag, 14. Juli. Ab 20 Uhr wird auf dem Lechgaufestball getanzt. Für musikalische Untermalung sorgen die Brauhausmusikanten und Krainer Express. Am Samstag, 15. Juli, findet um 19 Uhr ein Standkonzert am Museum und anschließend der Gauheimatabend mit dem Musikverein Denklingen statt. Richtig umfangreich ist das Programm am Sonntag, 16. Juli. Der letzte Tag des Lechgau-Trachtenfests startet um 7.30 Uhr mit einem Morgengruß. Um 8.45 Uhr wird sich zum Kirchenzug aufgestellt, um dann gegen 9.15 Uhr den Festgottesdienst auf dem Lorenzberg zu beginnen.

An dem Vormittag wird Frühschoppen mit der Lechgaukapelle angeboten. So kann sich gut gestärkt um 13 Uhr zum Festzug aufgestellt werden, der ab 13.30 Uhr durch das Lechraindorf mit Ehrentänzen, dem Musikverein Denklingen und der Trachtenkapelle Apfeldorf läuft. Zum Festausklang spielt um 19 Uhr die Stadtkapelle aus Schongau.

Über 3500 Personen finden in dem Zelt Platz und können bei Oldtimertreffen, Trachtenmarkt, Lechgaufestball oder Heimatabend echte Brauchtumstage erleben. Höhepunkt wird der große Festzug am Sonntag mit über 3000 teilnehmenden Trachtlern und Musikern. Danach wird rund um das Festzelt in der Au einiges los sein. "Wir haben Großes vor in unserem Dorf", sagte der erste Vorstand des Epfacher Trachtenvereins D'Lechroaner, Matthias Schelkle. Allein für die beiden Sonntage sollen jeweils 200 bis 300 Kuchen gebacken werden. Für das kleine Dorf mit rund 700 Einwohnern eine echte Herausforderung, die hoffentlich durch den Besuch zahlreicher Gäste belohnt wird. Unterstützt wird die Gemeinde dabei durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Denklingen und Dienhausen, die sich um den Verkehr kümmern.

Der Lechgau Trachtenverbund besteht bereits seit über 115 Jahren und setzt sich mittlerweile aus über 3400 Mitgliedern in 19 Vereinen aus der Region zusammen. Dazu gehören Apfeldorf, Böbing, Burggen, Epfach, Hofstetten, Hohenfurch, Hohenpeißenberg, Kaufbeuren, Landsberg, Peiting, Reichling, Rott, Rottenbuch, Schongau, Seestall, Steingaden, Stoffen und Westendorf.