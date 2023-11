Eresing

Beim Schreiner Seemüller kommen Kunst und Handwerk zusammen

Plus Beim Tag des Schreiners präsentieren sich auch im Landkreis Landsberg mehrere Handwerksbetriebe. Im Gewerbegebiet in Eresing ist das die Firma Seemüller.

Von Alwin Reiter

Zum Tag des Schreiners öffneten am Wochenende die Innungsschreiner in ganz Bayern wieder ihre Werkstätten. Der Landkreis Landsberg war heuer wieder mit den Schreinereien Zeit in Kaufering, Kreitner in Issing und Seemüller im neuen Gewerbegebiet in Eresing vertreten.

Schon bei der Anfahrt dorthin sieht man das große hölzerne Seemüller-Gebäude. Beim Betreten der imposanten Eingangshalle mit dem weit überstehenden Dach und den Glasfenstern weht dem Kunden ein Duft um die Nase, der darauf aufmerksam macht, dass hier viel Holz verarbeitet wird. Bei Werner und Sabine Seemüller haben Moderne und Historisches Tradition.

