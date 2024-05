Eresinger Vereine organisieren große Spendenaktion für krebskranken Erik

Vereine aus Eresing organisieren eine Versteigerung mit Rahmenprogramm zugunsten des Fünfjährigen. Die dürfte Fans des FC Bayern München besonders interessieren.

Als Christoph und Stefanie Resch vom Schicksal des kleinen Erik erfuhren, der einen Tumor hinter dem rechten Auge hat, war für sie schnell klar, dass sie helfen wollen. Neben der Krankheit kommt noch hinzu, dass die Eltern beide selbstständig sind und durch die Krankenhausaufenthalte nur sehr eingeschränkt arbeiten können. Resch sagt zu der Aktion diesen Freitag: „Wir dachten anfangs an ein Spendenkonzert, was jetzt daraus geworden ist, ist der Wahnsinn“, freut er sich. Feuerwehrverein, Theaterverein, Schützenverein, Musikverein und Sportverein haben sich zusammengetan, um die Spendenaktion im Alten Wirt und auf dem Parkplatz davor auf die Beine zu stellen. Zudem wurden zahlreiche Preise eingeworben, die am Freitag versteigert werden.

Versteigert werden signierte Trikots des FC Bayern München

Dazu zählen unter anderem signierte Trikots des FC Bayern München, Eintrittskarten für das letzte Heimspiel der Saison des deutschen Fußball-Rekordmeisters und ein Rundflug über das Fünf-Seen-Land sowie Karten vom Skyline Park, einem Freizeitpark bei Bad Wörishofen. Als Moderator konnten die Eresinger AZ-Redakteur Dominic Wimmer gewinnen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und endet laut Christoph Resch spätestens 23 Uhr. Die Versteigerung soll um 17 Uhr starten.

Laut Resch wird der Musikverein eine Grillhütte betreiben und auftreten. Auch Christoph und Stefanie Resch treten auf und spielen Classic Rock. Zu hören sein werden unter anderem Lieder von Queen und Bryan Adams. Bei der Feuerwehr kann der Nachwuchs unter anderem an Kisten hochklettern und die Schützen veranstalten ein Preisschießen.

Besonders dankbar ist Christoph Resch Hansi Müller vom Theaterverein für dessen Unterstützung. „Ich bin stark eingespannt durch den Schichtdienst bei der Werkfeuerwehr der Technischen Universität München und meine Aufgabe als Kreisbrandrat. Er nimmt mir viel ab.“ Müller habe zudem Spendenboxen gebaut und in Geschäften in Eresing und Umgebung verteilt, die nun wieder eingesammelt werden. Auch bei der Spendenaktion werden Boxen aufgestellt.

Erik Der fünfjährige Erik Hildebrecht hat einen Tumor hinter dem rechten Auge. Seine selbstständig tätigen Eltern können seit Dezember nur noch eingeschränkt arbeiten. Foto: Hildebrecht

Um Spendenquittungen zu ermöglichen, konnten die Verantwortlichen den Förderkreis für krebskranke Kinder im Allgäu gewinnen, der die Familie finanziell unterstützt. Mit dem Stichwort „Hilfe für Erik“ geht die Spende zu 100 Prozent an die Familie . Die Hildebrechts selbst, können nicht dabei sein. Die Familie ist seit Anfang April in einer Spezialklinik in Essen in Nordrhein-Westfalen, wo Erik behandelt wird. "Ich bin überrascht und begeistert, welche Hilfsbereitschaft es gibt", sagt Vater Thorsten. Der Aufenthalt in der Klinik werde voraussichtlich sieben Wochen dauern, sagt er. Erik hat dort Mitte April auch seinen fünften Geburtstag gefeiert.

