Fledermaus-Tempolimit bei Eresing bleibt vorerst noch

Zum Schutz der Fledermäuse muss auf der neuen Straße zwischen Eresing und Geltendorf langsam gefahren werden. Aber wann ist die Überflughilfe endlich fertig?

Dass sie auf der neu gebauten und verbreiterten Kreisstraße von Geltendorf nach Eresing wie zu Zeiten der früheren Buckelpiste nicht schneller als 50 fahren dürfen, nervt etliche Autofahrer. Denn das Tempolimit besteht nun schon deutlich länger als zunächst vom Landratsamt angekündigt. Und nach wie vor ist unklar, wann es aufgehoben wird. Das hat eine Nachfrage unserer Redaktion ergeben.

Vor einer Woche war Landrat Thomas Eichinger zum Durchschneiden des Bands gekommen. Dies zeigte an, dass die Straße (Kosten 2,9 Millionen Euro) fertig und befahrbar ist (was faktisch schon seit Anfang Oktober so ist). Die Tempo-50-Schilder konnten dabei jedoch nach wie vor nicht abgebaut werden. Das hat mit dem Schutz der Fledermäuse zu tun. Für diese musste eine Überflughilfe errichtet werden. Dieses Gerüst soll die früher vorhandene Hecke als Hindernis und Schutz vor Zusammenstößen mit Fahrzeugen ersetzen, und zwar so lange, bis die neu gepflanzte Hecke entsprechend hoch ist.

Doch die Überflughilfe ist laut dem Sprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, weiterhin nicht ganz fertig. Eigentlich hatte die Behörde als Fertigstellungstermin Ende Oktober angekündigt. Doch es gab Verzögerungen: Eine Spezialfolie, die am aufgestellten Zaun befestigt werden muss, habe nicht rechtzeitig geliefert werden können. Dabei handele es sich um eine Folie aus einem Material, das Fledermäuse durch ihr Ortungssystem wahrnehmen könnten, so Müller.

(Von links) Elisabeth Mayer (Projektleitung Tiefbau Landratsamt), Daniel und Rainer Rogg (beide Straßenbau Kutter, Bad Wörishofen), Landrat Thomas Eichinger, Norbert Hoegg (Firma Kutter), Bürgermeister Michael Klotz, Christian Kraus (Ing. Büro Glatz und Kraus) und Cellerar Josef T. Götz OSB (Kloster St. Ottilien) durchschnitten das Band zur offiziellen Eröffnung der neu gebauten Straße zwischen Eresing und Geltendorf. Foto: Landratsamt Landsberg

"Wir werden von der ausführenden Firma nun bis Freitag verbindlich erfahren, wie lange es noch dauern wird, bis zur endgültigen Fertigstellung." Die Untere Naturschutzbehörde habe bislang einer Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht zugestimmt, weil sich die Fledermäuse noch nicht im Winterschlaf befänden. Je nachdem, wie die Antwort der Firma zum Fertigstellungstermin ausfällt, müsste der Landkreis im ungünstigen Fall eine Ausnahmegenehmigung von der Regierung beantragen. Dies dauere erfahrungsgemäß etwa 14 Tage, falls diese überhaupt erteilt wird, so Müller.

