Leben in der Finninger Turnhalle bald Geflüchtete?

Die Turnhalle in Finning könnte demnächst zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden.

Plus Der Landkreis Landsberg muss eine wachsende Zahl von Flüchtlingen unterbringen. Jetzt werden auch erste Turnhallen in den Blick genommen, zum Beispiel in Finning.

Ende Oktober und Anfang November wird in der Finninger Sporthalle wieder Theater gespielt. Doch danach könnte der Vorhang für die bisherigen Nutzungen für Schule, Sport und Veranstaltungen in der Gemeinde fallen: Das Landratsamt hat die Halle zur Unterbringung von Flüchtlingen ins Auge gefasst, ebenso in vier weiteren Gemeinden.

Im Blick hat das Landratsamt auch Hallen in Denklingen, Hofstetten, Reichling und Rott. Eine Entscheidung, ob und welche Sportstätten "beschlagnahmt" werden, wie es der Finninger Bürgermeister Siegfried Weißenbach ausdrückt, soll laut Landratsamt in der nächsten Woche fallen.

