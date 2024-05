Werden in Finning bald Windräder gebaut?

Der Gemeinderat in Finning ist aufgerufen, eine Stellungnahme bezüglich möglicher Standorte für Windkraftanlagen abzugeben. Das Vorranggebiet im Südosten der Gemeinde findet keine Zustimmung.

Geht es nach dem Willen der Regierung, soll in Bayern mehr Windenergie produziert werden. Auch der Gemeinde Finning wurden jetzt Karten mit sogenannten Suchräumen vorgelegt, in denen Windanlagen möglich wären.

In Finning sind in den Suchräumen aufgrund der Höhenbeschränkungen, bedingt durch die Bundeswehr, nur Windräder mit einer Höhe von 230 bis 267 Meter denkbar. Diese seien jedoch weniger gut geeignet, wurde der Gemeinde Finning mitgeteilt, die nun im Rahmen der Vorabbeteiligung aufgefordert wurde, eine Stellungnahme abzugeben.

Wie Bürgermeister Siegfried Weißenbach sagte, gäbe es südlich von Entraching zwei Teilflächen Vorranggebiete sowie eine Teilfläche für Suchflächenkulisse und im Norden eine Teilfläche für einen erweiterten Suchraum. Anhand der Karten könne jedoch nicht genau ermittelt werden, wo diese Flächen lägen.

Wertvolles, vernässtes Gebiet im Süden von Finning soll nicht trockengelegt werden

Bereits Ende April wurde im Gemeinderat darüber diskutiert, wie sich die Gemeinde positionieren solle. Jetzt kam das Thema erneut auf den Tisch, denn die Räte hatten weitere Informationen eingefordert, die inzwischen vorlagen. Dabei ging es um erwartbare Windstärken an den Standorten, Zuleitung sowie Einspeisung des produzierten Stroms ins Netz. Zu letzteren Punkten blieben die Fragen offen, lediglich in Bezug auf die Windstärken wurde vom Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands München mitgeteilt, dass „die Windstärke zu den ‚harten Faktoren‘ bei der Suche nach möglichen Standorten gehört und bei der Untersuchung ein Wert von mehr als 4,8 Meter pro Sekunde berücksichtigt wurde.“

Nach Ansicht des Bürgermeisters liegen die südlichen Standorte nahe an einem Biotopgebiet, in dem es auch naturschutzrechtliche Auflagen für Landwirte gäbe. Es handele sich um ein „Filz“, also ein wertvolles, vernässtes Gebiet. Während anderswo Bestrebungen laufen, solche Flächen zu erhalten, sollen sie in Finning trockengelegt und zugepflastert werden, monierte er. Rainer Tief sprach sich nicht grundsätzlich gegen Windenergie in Finning aus, aber gegen den Standort im Süden.

Windanlagen im Fuchstal an zentraler Stelle bündeln

Neben dem schützenswerten Biotop werden voraussichtlich auch Blickachsen zum Ammersee-Westufer beziehungsweise zu den Alpen gestört. Beate Moser positionierte sich eindeutig gegen Windräder in Finning. Manfred Gläserke kritisierte, kein Konzept hinter der Windenergiepolitik erkennen zu können. Markus Schlögl erinnerte daran, dass ehemals geplant war, Windanlagen im Fuchstal an zentraler Stelle zu bündeln. „Wenn überall ein Windrad steht, verschandelt das die Landschaft.“ Bemängelt wurde auch, dass derzeit noch keine Informationen zur Netzanbindung der Anlagen vorlägen.

Letztlich entschloss sich der Rat zur Ablehnung des Vorranggebiets für Windenergie im Südosten von Finning. Die Begründung: Dadurch würden vorhandene Biotope gestört und landschaftlich wertvolle Flächen zerstört. Ob diese Begründung ausreichen wird, die Pläne zu stoppen, bleibt abzuwarten.