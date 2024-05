Kurioser Sieg für die Fußballerinnen des TSV Rott in der Bezirksliga

In der Fußball-Bezirksliga erleben die Frauen des TSV Rott ein kurioses Spiel: In München fehlen erst die Trikots, dann fällt ein nicht alltägliches Tor.

In der Bezirksliga Oberbayern mischen die Fußballerinnen des TSV Rott im oberen Tabellendrittel mit. Damit das so bleiben würde, musste beim Schlusslicht SV 1880 München ein Sieg her. Der gelang den TSV-Damen auch und das trotz einiger Hindernisse. Dabei rückte zudem Rotts Torfrau Maria Rupp in den Fokus.

Das Schlusslicht wollten die Rotter Fußballerinnen keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Hoch konzentriert machten sie sich auf den Weg nach München - um dort festzustellen, dass ausgerechnet das Auto mit den Trikots unterwegs mit einem Defekt liegengeblieben war. Damit nicht genug, denn in dem Auto saßen natürlich auch Spielerinnen mit weiteren Taschen. So standen zwar genau elf Spielerinnen in München auf dem Platz, jedoch teilweise ohne Fußballschuhe, Hosen und Stutzen. Die letzteren beiden konnten netterweise von den Gegnern ausgeliehen werden, sodass wenigstens das Aufwärmen schon mal vollzogen werden konnte, mit der Hoffnung, dass die fehlenden Spielerinnen auch noch ihren Weg nach München finden.

Rotts Trainer stellt das Team kurzerhand um

Nach kurzer Absprache mit dem Schiedsrichter war entschieden: Das Spiel wird auch ohne Trikots, und dann halt mit Leibchen angepfiffen. Kurzerhand stellte Coach Michael Weidinger die startende Elf neu auf und es sollte gerade losgehen, da kamen doch noch die Trikots, die restliche Kleidung und natürlich auch die noch fehlenden Spielerinnen. Kaum hatte das Spiel begonnen, gab es die nächste Kuriosität: Rotts Torhüterin Maria Rupp schlug den Ball aus dem eigenen Sechzehner ab, dieser rutschte durch die gegnerische Abwehr, die Torhüterin der Münchnerinnen rutsche unglücklich aus - und der Ball lag zur 1:0-Führung im Netz. Im weiteren Verlauf entspann sich ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Tor fiel aber nur noch für Rott: Maureen Jung erzielte in der 53. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand. Ein Spiel, das die Rotter Damen sicher nicht so schnell vergessen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch