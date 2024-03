Fuchstal

06:00 Uhr

Baugebiet Asch: Kurzer Weg zur Kita für Häuslebauer

„Am Kindergarten“ soll künftig diese Straße heißen, an der auf der linken Seite Baugrundstücke ausgewiesen werden.

Plus Der Gemeinderat Fuchstal billigt den Bebauungsplan „Am Kindergarten“. Ein Planungswettbewerb soll frische Ideen für das Gebiet „Kreuzstraße Süd“ bringen.

Von Andreas Hoehne

Unmittelbar an der Gemarkungsgrenze zwischen Asch und Leeder und nördlich des neuen Kindergartens will die Gemeinde Fuchstal auf einer Fläche von etwa 4000 Quadratmetern Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser ausweisen. Ein genauer Zuschnitt und die genaue Anzahl der Parzellen stehen allerdings noch nicht fest. Der Vorentwurf des Bebauungsplans „Am Kindergarten“, den Oliver Prells vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München in der jüngsten Sitzung vorstellte, wurde ebenso wie dessen öffentliche Auslegung vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Ein Grünstreifen im neuen Baugebiet in Asch dient als Spielplatz

Wie bereits berichtet, entsteht im südlichen Bereich des Gebietes der neue zweite Fuchstaler Kindergarten. Die einzelnen Baugrundstücke im Norden sollen etwa 500 Quadratmeter groß werden, so der Planer, die zweigeschossigen Häuser in offener Bauweise ohne Dachaufbauten und Einschnitte dürfen eine Wandhöhe von 6,50 Metern und eine Firsthöhe von zehn Metern aufweisen. Die Neigung der Satteldächer ist zwischen 15 Grad und 25 Grad festgelegt, überbaut werden dürfe ein Viertel der Grundstücksfläche, hinzu kämen aber Zuschläge unter anderem für Terrassen, Wintergärten, Zufahrten und Stellplätze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen