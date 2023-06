Bauvorhaben abgelehnt: Sicht zur Kirche soll in Leeder frei bleiben

Plus Ein Bauwerber scheitert in Leeder mit seinem Anliegen. Das Angebot eines Landschaftsarchitekten überrascht die Gemeinderäte.

Ein Bauwerber möchte in Leeder ein großes Gebäude errichten und hat deswegen beantragt, dass der Bebauungsplan "Unterdorf West" entsprechend geändert wird. Konkret geht es um ein Gebiet westlich der Hauptstraße, betroffen wäre auch der dortige Außenbereich. Laut Bürgermeister Erwin Karg wäre das Haus über 20 Meter lang. Das Anliegen sei auch bereits vom Landratsamt Landsberg abgelehnt worden, weil Baulinien überschritten würden.

Das Vorhaben hätte laut Karg im Falle einer Genehmigung auch "die Planungen der Gemeinde ausgehebelt“. Erklärtes Ziel sei es demnach, von Norden kommend die Bezugsachse zur Kirche freizuhalten. Dies entspreche auch der Empfehlung der beauftragten Planer. Der Gemeinderat stimmte der vorliegenden Bauleitplanung zu. Im nächsten Schritt haben Bürgerinnen und Bürger sowie Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit, Stellung zu nehmen.