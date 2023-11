Im Hofgarten in Leeder entsteht ein Spielplatz für 235.000 Euro

Im Gemeinderat Fuchstal werden die Aufträge für ein zukunftsfähiges Zentrum beschlossen. Dazu zählt ein besonderes Projekt im Bereich Beförderung.

Mit größeren Beträgen jongliert hatten Fuchstals Gemeinderatsmitglieder bereits in den vergangenen Wochen im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", das Maßnahmen für den Innenbereich von Leeder umfasst. So hatte man im September einen sechsstelligen Betrag für die Beschaffung eines Flugsimulators bewilligt, der im Digitallabor aufgestellt werden soll. In der jüngsten Sitzung ging es unter anderem um die Anschaffung von Spielplatzgeräten, das Leasen von zwei Elektroautos und den Kauf eines Toilettenwagens für insgesamt etwa 350.000 Euro. Dazu muss die Gemeinde selbst lediglich zehn Prozent beisteuern, der Rest wird durch den Bund bezuschusst.

Spielplatz in Fuchstal soll viele neue Spielelemente bekommen

Teuerste Maßnahme ist der Bau eines Spielplatzes im Hofgarten neben der Grundschule in Leeder, für den die Landschaftsplaner Fischer/Neumann aus München einen Entwurf vorgelegt hatten. Für dessen Ausstattung wurden 235.000 Euro bewilligt. Hierzu hatte sich vor etwa zwei Jahren eine Elterninitiative gebildet, die unter anderem auch die Grundschulkinder bei der Auswahl der Spielgeräte einbezog. Mit den bislang eingegangenen Spenden waren unter anderem bereits Spielpferde aufgestellt worden. Neu hinzu kommen nun unmittelbar neben dem Musikerheim eine Rutsche mit Baumhaus und Kletterwand, ein Spielhaus in Form eines Schulbusses, eine Eltern-Kind-Schaukel und weitere Geräte, die auch von Erwachsenen genutzt werden können, wie eine Stufenbank oder ein Bauch-Rücken-Trainer.

An anderer Stelle auf dem weiträumigen Gelände mit über 4000 Quadratmetern werden ein „grünes Klassenzimmer“ und ein Naschgarten eingerichtet, in dem die bereits vorhandenen Hochbeete aufgestellt werden. Erhalten bleiben die große Fußballwiese und ganz im Süden ein Rodelgelände, das die natürliche Hanglage ausnutzt. Verzichtet wurde hingegen auf einen Trimm-dich-Parcours und einen neuen Fußweg hinunter zur Hauptstraße. Dies war im Konzept für die "Grüne Mitte Leeder" vorgesehen, das von der Kommunalberatung die Städtebau aus Gersthofen ausgearbeitet worden war.

Die Gemeinde least zwei neue Elektroautos für Bürgerinnen und Bürger

Ratsmitglied Angelika Gast (Neue Liste), die selbst der Elterninitiative angehört, erinnerte daran, dass ursprünglich von der Gemeinde für den Spielplatz ein Betrag von 50.000 Euro in Aussicht gestellt worden war. Über das Förderprogramm wurde ein anderer Weg eingeschlagen, der sich gelohnt habe. Sie bedankte sich bei den anderen Eltern und den Kindern für das gezeigte Engagement.

Beschlossen wurde in der Sitzung zudem das Leasing von zwei Elektroautos – eines mit fünf und eines mit sieben Sitzen. Für einen Zeitraum von 24 Monaten werden dafür etwa 50.000 Euro bezahlt. Die Leasingraten seien hoch, erklärte Sitzungsleiter und Zweiter Bürgermeister Stephan Völk (FWG Leeder), um den Betrag für einen Kauf der Fahrzeuge nach den zwei Jahren niedrig zu halten. Die beiden Elektroautos sollten allen Gemeindebewohnerinnen und -bewohnern etwa für Arztbesuche oder die Durchführung von Transporten zur Verfügung stehen, so Völk. Die Verwaltung verfüge bereits über eigene Fahrzeuge und benötige sie nicht. Denkbar sei auch, dass sich daraus eine Nachbarschaftshilfe oder ein Carsharing entwickle. Da dazu noch keine Modalitäten bekannt sind, forderte Dritter Bürgermeister Walter Reitler (FWG Seestall) die Erarbeitung eines Konzeptes. Die Vergabe der Aufträge müsse wegen der Zuschussgewährung noch heuer erfolgen, wies Völk auf die Dringlichkeit des Beschlusses hin.

In einer Machbarkeitsstudie des Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier wird als Begründung für das Leasen der Fahrzeuge darauf verwiesen, dass man damit der Tendenz zum Zweit- oder Drittauto im Dorf entgegenwirke. Gegen das Anmieten des Siebensitzers stimmte allein Ratsmitglied Anton Weinholzner (FWG Asch), da man seiner Meinung nach gleich einen größeren Bus hätte beschaffen sollen.

Zugestimmt wurde dann auch dem Kauf von 80 Biertischgarnituren, 30 Sonnenschirmen mit Halterungen, einer mobilen Bühne und eines Toilettenwagens in Edelstahlausführung für über 70.000 Euro, die man etwa für Dorffeste verwenden könne. Auf Nachfrage von Ulrike Ramsauer (Neue Liste) versicherte Völk, dass es dafür im Bauhof, im ehemaligen Schlichtherle-Anwesen oder im Stadel im Hofgarten Lagermöglichkeiten gebe. Eingesetzt werden dürfen die Gegenstände bis zum Ablauf der Bindungsfrist allerdings nur in Leeder. Für das Programm des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen waren im Oktober 2022 deutschlandweit 228 Städte und Gemeinden ausgewählt worden, für Fuchstal beträgt das förderfähige Gesamtvolumen 3,8 Millionen Euro.