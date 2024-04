Bayernliga: Zweiter Abgang beim TSV Landsberg steht fest

In der Fußball-Bayernliga musst der TSV Landsberg nächste Saison auf den Top-Scorer verzichten. Nach Sascha Mölders steht auch Nico Karger als Abgang fest.

Drei Spieltage stehen in der Fußball-Bayernliga noch an. Die Mannschaft des TSV Landsberg zeigte zuletzt, dass sie auch nach dem Verzicht auf den Aufstieg in die Regionalliga alles gibt. Und inzwischen ist sogar der Meistertitel wieder möglich - alles läuft in diesem Titelkampf auf ein spannendes Finale hinaus. Für die nächste Saison gibt es bislang jedoch erst zwei Abgänge beim TSV Landsberg zu vermelden.

Den Abgang von Spielertrainer Sascha Mölders hatten die Landsberger bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben. Nun folgt auch der zweite Spieler, der die Landsberger nach dieser Saison verlassen wird. Nico Karger, der schon in Pipinsried im Gespräch war, wird zur neuen Saison zum Liga-Konkurrenten wechseln, wie auf der Internet-Plattform fupa bekannt gegeben wurde.

Nico Karger führt die Torjägerliste der Bayernliga an

Karger führt aktuell mit 20 Treffern die Liste der Torjäger an und war auch beim 8:2-Kantersieg der Landsberger zuletzt gegen Ismaning erfolgreich. Schon im Dezember hatte Pipinsrieds Sportlicher Leiter Johannes Müller laut fupa mit Karger Kontakt. Der 31-Jährige war zu Saisonbeginn von Deisenhofen nach Landsberg gekommen und war einer der Wunschspieler von Sascha Mölders. Mit diesem hatte er zusammen bei den Münchner Löwen in der 3. Liga gespielt. (AZ)

