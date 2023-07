Fußball

11:00 Uhr

Bittere Klatsche statt Duell auf Augenhöhe für VfL Denklingen

Plus Der VfL Denklingen verliert das Duell der Bezirksligisten gegen Egg an der Günz deutlich. Fußballtrainer Markus Ansorge ist ratlos, hat aber Hoffnung auf Besserung.

Von Christian Mühlhause

Die Bilanz ist ernüchternd: 14 Gegentore hat Bezirksligist VfL Denklingen in den vergangenen drei Testspielen kassiert. Gleich fünf davon am Freitag gegen Egg an der Günz, die in der Bezirksliga Schwaben Süd spielen. "Wir haben viele Baustellen, keine Ahnung, was da los ist", sagte Trainer Markus Ansorge nach der 0:5-Niederlage. Es gibt aber etwas, was ihm Hoffnung macht.

Der Gegner sei schneller, beweglicher und technisch besser gewesen, fasst Ansorge die Partie zusammen. "Sie haben absolut verdient gewonnen, wobei allein drei Gegentore aus Abspielfehlern von uns resultierten. Sie haben in den Szenen schnell umgeschaltet." Zu schnell für die Denklinger, die nicht mehr reagieren konnten. Vor allem defensiv müsse das Team die verbleibenden zwei Wochen Vorbereitungszeit nutzen, um die Stabilität wiederzufinden. "Ein Erfolgserlebnis würde sicher Selbstvertrauen geben", ist Markus Ansorge überzeugt. Die Fitness seiner Spieler passe, es sei eine Kopfsache.

