Trainer des VfL Denklingen nach weiterer Klatsche ratlos und frustriert

Plus Die Fußballer des VfL Denklingen gehen in der Bezirksliga auch beim TSV Murnau unter. Trainer Markus Ansorge findet danach deutliche Worte.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Die Fußballer des VfL Denklingen sind in der Bezirksliga Oberbayern Süd gern gesehene Gäste. In fünf von sechs Fällen konnten die Hausherren in der bisherigen Saison die drei Punkte einfahren und zum Leidwesen von Denklingens Trainer Markus Ansorge auch etwas für ihr Torverhältnis tun. Auch bei der vorgezogenen Partie in Murnau am Mittwochabend, die 5:0 endete, war das so. Dass sein Team bei den spielstarken Hausherren Außenseiter sein würde, war Denklingens Trainer bewusst, die Art und Weise ließ ihn aber, wie schon häufiger in der Saison, ratlos zurück.

„Wir schaffen es auswärts einfach nicht, das Niveau abzurufen, das nötig ist, um in der Bezirksliga zu bestehen. Die ersten drei Tore für Murnau waren Geschenke.“ Beim 1:0 fälschte ein eigener Spieler den Ball unhaltbar ab. Beim 2:0 verlor Ludwig Kirchbichler vorher den Ball. Mit dem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. Doch auch nach der Halbzeit wurde es nicht besser. Vor dem 3:0 spielte Denklingens Torwart dem Gegner in die Füße, der legte quer und der Abschluss ins Tor war dann nur noch Formsache. Auch im zweiten Abschnitt sei seine Mannschaft „zu unsortiert“ gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

