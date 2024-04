Fußball

Trainer Hutterer: Der TSV Landsberg ist keine Schießbude

Zu Hause feierte der TSV Landsberg gegen Garching einen 6:0-Kantersieg. Am Sonntag steht das Rückspiel an.

Von Margit Messelhäuser

Fünf Spiele hat der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga noch zu absolvieren. Fünf Spiele, deren Ergebnisse nach der Absage der Abteilung an die Regionalliga wertlos sind. "Natürlich ist das jetzt sehr schwer", räumt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer ein. "Aber der TSV Landsberg ist keine Schießbude, wir werden alles tun, um diese letzten Spiele zu gewinnen." Das wolle das Team am Sonntag in Garching unter Beweis stellen.

Am 23. März in Rain haben die Landsberger, die lange um die Meisterkrone mitgespielt hat, den letzten Sieg eingefahren. Danach gab es ein Unentschieden gegen Erlbach und zuletzt zwei Niederlagen in Kirchanschöring und zu Hause gegen Sonthofen. Kurz vor diesem Heimspiel war die Bombe geplatzt, dass es mit einem möglichen Aufstieg nichts werden würde. "Wenn man kein Ziel mehr hat, ist es natürlich sehr schwer", sagt Hutterer.

