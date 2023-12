Verbrechen im Landkreis Landsberg: Die größten Gerichtsprozesse von 2023

Für Klein- und Großkriminelle aus dem Landkreis Landsberg war es ein terminreiches Jahr am Gericht. Teilweise zogen sich die Verhandlungen über mehrere Monate.

In den vergangenen zwölf Monaten mussten sich vor dem Landsberger und Augsburger Amtsgericht Frauen und Männer aus dem Landkreis verantworten: für Faustschläge, Drohungen, Kinderpornografie, Fahrlässigkeit, Drogenhandel, Betrug und Mord – um nur eine Auswahl an Delikten zu nennen.

Ein Ende fand der Prozess um die Messerattacke in einer Wohnanlage am Landsberger Römerhang. Über mehrere Monate hinweg wurde über den Tathergang im Jahr 2021 gesprochen. Der 26-jährige Hauptangeklagte saß zu dem Zeitpunkt des Urteils im April bereits seit knapp zwei Jahren in Untersuchungshaft. Vor Gericht ging es auch immer wieder um die Frage nach dem Motiv: Wieso hat dieser Mann den jungen Familienvater angegriffen? War es Eifersucht oder Heimtücke? Aufgrund des Drogenmissbrauchs aufseiten des Angeklagten wurde von Mord auf Totschlag umgeschwenkt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und neun Monaten sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Schließlich wurde der Mann zu elf Jahren verurteilt. Aufgrund der vorliegenden Suchtkrankheit wurde die Strafe aber noch einmal vermindert und schließlich blieben dem Verurteilten im April noch eineinhalb Jahre in der Haftanstalt und zwei Jahre Entzug in einer forensischen Klinik.

Bauunternehmer werden schuldig gesprochen

Vier Menschen verloren 2020 auf einer Baustelle in Denklingen ihr Leben, als bei Betonarbeiten die Decke einstürzte. Der Unfall versetzte Angehörige und die gesamte Gemeinde damals in Schockstarre. Angeklagt wurden die Geschäftsführer des zuständigen Bauunternehmens, ein 64-Jähriger und sein 30 Jahre alter Sohn.

Laut Zeugenaussagen sei die Arbeitsweise des Ingenieurbüros verantwortungslos gewesen. Ein instabiles Tragwerk habe auch durch einen erfahrenen Bauunternehmer erkannt werden müssen. Auch die Staatsanwaltschaft betonte noch einmal, dass die Beweise und Zeugenaussagen gezeigt hätten, wie gänzlich instabil das Tragegerüst gewesen und damit für den Zusammenbruch verantwortlich gewesen sei. Der Juniorchef erhielt eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Sein Vater wurde zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Richter erklärte seine Urteilsfindung damit, dass die Schuld nicht allein auf den Schultern des Bauleiters liege, auch wenn er ein erhebliches Maß an Verantwortung trage. Den zwei Männern wurde zudem eine Geldstrafe von 40.000 Euro auferlegt. Die Summe ging unter anderem an Hinterbliebene und die Feuerwehr Denklingen.

Ende 2023 findet auch der Maskenprozess sein Ende

Während der der Corona-Pandemie haben einige Ärzte und Ärztinnen deutschland- und bayernweit durch Impfbetrügereien und falsche Maskenatteste auf sich aufmerksam gemacht. Darunter auch ein Arzt und Homöopath aus Kaufering. Erst stand er Anfang des Jahres vor Gericht, doch aufgrund vieler unterschiedlicher Faktoren musste der Fall im Herbst neu aufgerollt werden. In 117 Fällen war der 60-Jährige angeklagt, ohne Untersuchung ein falsches Gesundheitszeugnis ausgestellt zu haben. In Wirklichkeit seien noch viel mehr Quittungen für solche Atteste gefunden worden – um die 4700 –, jedoch beschränkte man sich aufgrund der Masse auf einen Bruchteil. Um die 79.000 Euro sollen so an den Arzt und die zwei mitangeklagten Mitarbeiterinnen gegangen sein. Viele der geladenen Zeuginnen und Zeugen verweigerten in dem Verfahren die Aussage oder echauffierten sich über den Prozess gegen den Arzt. Aussagen machte dieser selbst im Verfahren nicht.

Der 60-Jährige wurde in der Urteilsverkündung schuldig gesprochen und mit einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Berufsverbot, das der Arzt vorerst auferlegt bekommen hatte, wurde aufgehoben. Die Mitangeklagten müssen noch getrennt von dem Prozess ein Urteil abwarten.

Verbrechen von 2023 kommen in den nächsten Jahren vor Gericht

Das waren die großen drei Gerichtsprozesse für den Landkreis Landsberg. Aber auch "Kleinkriminelle" haben 2023 ihren Platz auf der Anklagebank in Gerichtssälen gefunden. So ging es unter anderem um eine Massenprügelei in Kaufering, zu der Jugendliche aufgerufen hatten. In zwei Fällen ging es dieses Jahr um Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte, in mehr als fünf Fällen standen Männer wegen sexueller Belästigung oder Gewalt vor Gericht. Auch Drogen spielten bei den Verhandlungen immer wieder eine Neben- oder Hauptrolle.

Im kommenden Jahren sollten am Amtsgericht in Augsburg und Landsberg weitere Fälle geklärt werden, die dieses Jahr erst ihren Anfang hatten: der Mordfall aus Kaufering, bei dem ein Mann seinen Bruder erstach, sowie ein Drogenfund in Vilgertshofen, ein Autorennen auf der B17 zwischen Mutter und Sohn, außerdem mehrere Fälle von Gewalt gegenüber Polizeibeamten und Körperverletzung.