Betrunkener Autofahrer verletzt Polizeibeamtin in Hofstetten

Ein alkoholisierter Autofahrer setzt sich in Hofstetten gegen eine angeordnete Blutentnahme zur Wehr. Eine Polizeibeamtin wird verletzt.

Am Montagabend, 29. August, ist die Polizei Landsberg gegen 20 Uhr zu einem 37-jährigen Pkw-Fahrer aus dem südlichen Landkreis Landsberg gerufen worden, der sich in Hofstetten in einer Wiese festgefahren hatte. Dabei stellte sich heraus, dass sein Auto nicht zugelassen war. Außerdem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet, gegen sich der 37-Jährige zur Wehr setzte und dabei eine Polizeibeamtin leicht verletzte. Zudem beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten laut Polizeiangaben fortwährend. (AZ)

