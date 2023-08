Schwerer Verkehrsunfall: B17 zwischen Hohenfurch und Schongau gesperrt

Die B17 zwischen Hohenfurch und Schongau ist nach einem schweren Verkehrsunfall aktuell in beide Richtungen gesperrt. Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte.

Die B17 ist aktuell zwischen Hohenfurch und Schongau in beiden Richtungen gesperrt. Das geht aus einer Pressemeldung der Polizei hervor. Demnach kam es gegen 10.40 Uhr in Schongau an der Kreuzung Franz-Josef-Strauss-Straße (Staatsstraße 2014)/B17 zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem neben Pkws auch Zweiradfahrer beteiligt sein sollen.

Nach den bisher vorliegenden Informationen kam es zur Kollision zweier Autos. Einer oder beide beteiligten Pkw schleuderten anschließend in eine Gruppe von Kradfahrern. Mehrere Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Es sind mehrere Rettungshubschrauber und bis zu 30 Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Unfall auf B17: Bundesstraße zwischen Hohenfurch und Schongau gesperrt

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden. (AZ)

