Beim Faschingsumzug in Igling purzeln die Rekorde

Der Gaudiwurm in der Lechraingemeinde ist der größte im Landkreis. Bürgermeister Günter Först spielt gleich mehrere Rollen.

Der Faschingsumzug in Igling hat Tradition. Lange Jahre waren es fast nur lokale Gruppen, die teilnahmen, doch innerhalb von ein paar Jahren hat sich der Gaudiwurm zum größten in der Region gemausert, mit Teilnehmenden, die über eine Stunde Anreise in Kauf nehmen. Knapp 60 Fußgruppen und Faschingswagen, dazu über 6000 Besucherinnen und Besucher, Rekordzahlen für die Lechraingemeinde. Bei frühlingshaften Temperaturen war viel geboten: fantasievolle Kostüme, aufwendig gestaltete Wagen, Lokalkolorit, Witz und jede Menge Gaudi.

Schon am Vormittag wummerten die Bässe an der Straße nach Großkitzighofen. Dort warteten die großen Faschingswagen auf den Start. In über 20 Bussen wurden die Mitfahrenden nach Igling gebracht, viele aus den Landkreisen Ostallgäu, Unterallgäu, Augsburg und Günzburg. Knapp 40 Faschingswagen waren heuer dabei, dazu 20 Fußgruppen und Garden, vorwiegend aus Igling selbst. An die 1000 Teilnehmende schätzt Nicole Schleicher, die Vorsitzende des Faschingsvereins. Dazu kämen 300 Helferinnen und Helfer, die sich um Organisation, Absperrungen, Bewirtung und die Feiern danach kümmern. „Das ganze Dorf muss ran“, sagt sie.

Die Kinder haben es in Igling auf Süßigkeiten abgesehen

Ab 13 Uhr haben die Verkäuferinnen und Verkäufer der Festzeichen alle Hände voll zu tun. Aus der ganzen Region strömen die Menschen bei Sonnenschein nach Igling. Die Randstreifen der Ausfallstraßen werden zum Parkplatz. Auch die Zusehenden sind überwiegend maskiert, die kleinen Närrinnen und Narren mit Tüten und Taschen ausgestattet, in denen die Süßigkeiten landen sollen, die während des Umzugs verteilt werden. Es herrscht gute Stimmung entlang der Strecke.

176 Bilder Der große Faschingsumzug in Igling Foto: Christian Rudnik

Zu sehen und bestaunen gibt es allerhand. Während die Themen auf den Faschingswagen sich meist auf Filme oder Serien beschränken (Aladin, Harry Potter, Eiskönigin oder Lucky Luke als Beispiele) beschäftigen sich die Fußgruppen mit lokalen Dingen. Doch, egal, ob Wagen oder Fußgruppe, bei den Kostümen zeigen die Teilnehmenden viel Kreativität.

Bei den Fußgruppen steht in Igling heuer Bürgermeister Günter Först im Mittelpunkt. Er selbst ist beim Männerchor dabei, den der leidenschaftliche Musiker leitet. Eine „Sozial-Ökologische Männerchor-Union“, kurz SÖMCU, soll gegründet werden, dazu verteilt Först selbst das Wahlprogramm, das unter anderem Straffreiheit bei falschen Tönen fordert. Doch hat der Iglinger Bürgermeister überhaupt Zeit für ein weiteres politisches Amt? Kein Problem, wenn es nach dem Freizeitverein Holzhausen geht. Der hat Först einfach geklont und am Kreisverkehr mischt sich das Original unter die Fälschungen. Einen "Först-Class-Begleitservice" bieten dagegen die Iglinger Löwen an. Der 1860-Fanclub gibt der Prostitution im Ort eine Chance, nachdem die Stadt Landsberg das horizontale Gewerbe weiterhin nicht zulassen will.

Lesen Sie dazu auch

Bürgermeister Günter Först (Mitte) mischte sich unter seine Klone des Freizeitvereins Holzhausen. Foto: Christian Rudnik

Doch vielleicht hat Günter Först künftig mehr Zeit, weil seine Bürgerinnen und Bürger ihre Heimat verlassen? Schloßschützen und Radfahrverein zieht es zum Mars. „Die Regierung treibt uns in den Ruin, deswegen fliegen wir woanders hin“, lautet ihr Motto. Mars-Rakete, Mars-Mobil und Mars-König Richard Schorer, der Vorsitzende der Schloßschützen, sind zum Abflug bereit. Die Politik wegpusten wollen dagegen die Gäste aus Neudießen. Die Pusteblume-Kostüme der Fußgruppe waren ein Hingucker.

Zwischen die Fußgruppen mischen sich zu Beginn gleich einige Faschingswagen, ab der Hälfte des Zuges sind dann ausschließlich PS-starke Gefährte mit Anhänger an der Reihe. Mitunter zeigen sich die Gruppen auch solidarisch mit den Landwirten. Der Spruch „Keine Landwirte, kein Fasching, kein Bier“ ist mehrmals zu lesen. Kräftige Bässe, Ballermann-Musik und reichlich Alkohol sind die Zutaten, die die Mitfahrenden in Stimmung bringen.

Die Barbie aus Weil sahnt bei der Prämierung der Faschingswagen ab

Die Jury, die Wagen und Fußgruppen bewertet, überzeugt dabei die katholische Landjugend aus Weil am meisten. „Barbie“ lautet das Thema. Stilecht, wie im Film, fährt ein Cabrio voraus, original verpackte Barbies begleiten den Wagen, auf dem Barbie und Ken zum Hit „Barbie Girl“ tanzen. Der zweite Platz bei der Prämierung geht an die Faschingsfreunde Wiesenbach-Halbertshofen (Feuerwehrmann Sam), Rang drei an die Landjugend Scheuring (Weltall – Völlig losgelöst). Bei den Fußgruppen haben Schloßschützen und Radfahrverein (Mars) die Nase vorn, gefolgt von den Neudießenern (Pusteblumen) und dem Freizeitverein Holzhausen (Först-Klone).