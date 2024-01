Inning

18:30 Uhr

AfD-Abgeordnete aus Inning war bei Geheimtreffen dabei

Blick auf ein Gästehaus, in dem AfD-Politiker nach einem Bericht des Medienhauses Correctiv an einem Treffen teilgenommen haben sollen.

Plus Das Rechtsextremen-Treffen in Potsdam schlägt weiter hohe Wellen in Deutschland. Gerrit Huy aus Inning von der AfD war dabei - und äußert sich zu den Enthüllungen.

Von Jennifer Battaglia

Das vom Recherchenetzwerk Correctiv enthüllte Geheimtreffen von Rechtsextremen in Potsdam, an dem auch AfD-Vertreter teilgenommen hatten, schlägt weiter hohe Wellen: Bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag riefen Politiker von Ampel und Union dazu auf, jetzt die Demokratie in Deutschland gegen Rechtsextreme zu verteidigen und attackierten die AfD scharf. Bei dem Treffen in einer Villa in Potsdam war auch die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy aus Inning am Ammersee dabei. Gegenüber unserer Redaktion äußert sie sich dazu.

Im November vergangenen Jahres hat es nach Recherchen des Medienhauses Correctiv das „Geheimtreffen“ in der Potsdamer Villa gegeben. Inhaltlich soll es um die „Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland“ gegangen sein. Gerrit Huy, die in Inning am Ammersee lebt und 2021 für den Wahlkreis Weilheim antrat, wird mehrfach im online-gestellten Bericht von Correctiv zitiert. Unsere Redaktion hat von Huy per E-Mail eine Stellungnahme erhalten, in der sie zu dem Bericht Stellung bezieht.

