Auto von Grünen-Politikerin Triebel wird mit Eiern beworfen

Die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel befestigt gerade in Kaufering Wahlplakate. Da wird ihr Wagen von Unbekannten beschädigt. Sie sagt: "Ich lasse mich nicht einschüchtern."

An persönliche Angriffe in den sozialen Netzwerken haben sich Politiker wie Gabriele Triebel fast schon gewöhnt, doch für die Grüne-Landtagsabgeordnete aus Kaufering ist am Donnerstagabend eine Grenze überschritten worden. Denn während sie in ihrem Heimatort Wahlplakate befestigte, wurde ihr Auto mit Eiern beworfen.

Gabriele Triebel und ein Wahlhelfer waren gegen 18.45 Uhr etwa 20 Meter von dem Auto entfernt damit beschäftigt, ein Wahlplakat zu befestigen, als ein Unbekannter oder eine Unbekannte drei Eier auf das Fahrzeug warf. Ein Ei landete im geöffneten Kofferraum. Die Tat ereignete sich in der Lechfeldstraße vor dem Eingang zur dortigen Grund- und Mittelschule. Zuvor hatte Triebel in Alt-Kaufering und in Weil Wahlplakate aufgestellt.

Gabriele Triebel (Grüne) hat nach Eier-Angriff Anzeige erstattet

Die Politikerin, die auch Mitglied des Kauferinger Marktgemeinderats und des Kreistags ist, hat am Freitag Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Landsberger Polizei gestellt. Für sie ist mit dem Angriff klar eine Grenze überschritten worden. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagt sie unserer Redaktion. Dass sie in den sozialen Netzwerken bei politischen Posts beleidigt werde, gehöre leider zur Normalität, doch die Tat vom Donnerstagabend habe eine andere Qualität.

"Ich lasse mich nicht einschüchtern", gibt sich Gabriele Triebel kämpferisch. Den Schreiern, die keine Argumente mehr hätten und zunehmend mit Aggression vorgehen würden, dürfe nicht Platz gemacht werden. Viele Menschen seien verärgert darüber, dass die Grünen mit ihren Themen in der Mitte der Gesellschaft angekommen seien. Dass die politische Auseinandersetzung an Schärfe zunehme, bemerke sich seit einigen Jahren. Aussagen wie jene von Ministerpräsident Markus Söder ( CSU), dass die Grünen mit ihrem Weltbild nicht zu Bayern passen, trügen dazu bei.

Immer häufiger werden Wahlplakate beschädigt

Zielscheibe von Gewalt waren in den vergangenen Jahren vermehrt die Wahlplakate der Politiker. Kaum aufgestellt werden sie beschmiert oder anderweitig beschädigt. Gabriele Triebel berichtet aktuell von einem Fall in Weil. Dort sei ein großes Wahlplakat der Grünen wenige Tage nachdem es aufgehängt wurde, einfach in die Wiese nebenan geworfen worden. "Wer das gemacht hat, benötigt eine Leiter um das Plakat abzuhängen", sagt die Landtagsabgeordnete. Doch nicht nur die Wahlplakate der Grünen würden beschädigt. Der Ortsvorsitzende der CSU in Weil habe Triebel berichtet, dass auch Plakate der CSU zerstört worden seien. Auch in Landsberg ist zu beobachten, dass Plakate, egal ob an der Straße oder auf den städtischen Plakatwänden, immer häufiger beschädigt werden.

Wer Hinweise auf die Eier-Werferin oder den Eier-Werfer geben kann, der soll sich an die Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 wenden.