Bei einem Unfall in Kaufering entsteht ein hoher Sachschaden

In Kaufering übersieht eine 66-Jährige eine andere Autofahrerin - es kommt zum Zusammenstoß. Die Polizei vermeldet einen hohen Sachschaden.

Einen hohen Sachschaden vermeldet die Polizei Landsberg nach einem Verkehrsunfall in Kaufering. Demnach befuhr eine 66-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag die Lessingstraße in südlicher Richtung. Beim Überqueren der Schillerstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Pkw einer 32-jährigen Landsbergerin.

Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Laut Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch