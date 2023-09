Kaufering

19:01 Uhr

Kaufering streicht Augsburg von seinen Straßenschildern

Plus Die Bauarbeiten an der Kreuzung gehen zügiger voran als geplant. Um den innerörtlichen Verkehr zusätzlich zu entlasten, sollen die Wegweiser nach Augsburg wegfallen.

Von Vanessa Polednia

Der Kreuzungspunkt Kreisstraße LL20/ LL22 in Kaufering wird seit Juni 2023 aufgrund von Unfallhäufungen umgebaut. Des Weiteren werden die LL20 und der parallel verlaufende Geh- und Radweg wegen der bestehenden Fahrbahnschäden saniert. Aufgrund der starken Verkehrsbelastung während der Bauphase herrschten besonders zu Beginn chaotische Verhältnisse in der Iglinger Straße, sodass viele Anwohnende unzufrieden waren. Im Juli hatte Jürgen Strickstrock, Anwohner der Iglinger Straße und für die Grünen im Marktgemeinderat, eine Anfrage gestellt, wie die Verantwortlichen in Zukunft den Durchgangsverkehr um die Kauferinger Gemeindestraßen herumleiten wollen.

In der Sitzung am Mittwochabend gab die Verwaltung Auskunft. Seit 2009 gebe es eine sehr umfangreiche Verkehrsentwicklungsplanung in Kaufering, teilte der Leiter des Technischen Bauamts, Andreas Giampà, mit. Einige wichtige Punkte seien seitdem umgesetzt worden, wie die direkte Anbindung des Kauferinger Westens an die B17 durch die Viktor-Frankl-Straße. „Im Jahr 2014 konnte die „Spange Nord-Ost“ mit Kreisverkehr an der Augsburger Straße im Norden eröffnet werden“, heißt es in der Antwort auf die Anfrage. Weitere bauliche Maßnahmen für neue Umgehungsstraßen – Thema Süd-Ost-Spange – seien aufgrund großer Unstimmigkeiten im Marktgemeinderat nicht vorgesehen. Ein Durchgangsverkehr in Richtung Epfenhausen kommend könne derzeit allein aufgrund der Lechbrücke nicht auf einer anderen Route geführt werden.

