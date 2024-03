Mann fährt auf Straße rückwärts und verursacht Unfall

Ein anderer Autofahrer kann nicht mehr ausweichen. Bei dem Unfall in Kaufering entsteht hoher Sachschaden.

Hoher Sachschaden ist am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Kaufering entstanden. Ein Mann war mit seinem Wagen auf der Straße rückwärts in den nachfolgenden Verkehr gefahren.

Wie die Polizei meldet, befuhr ein 28-jähriger Augsburger gegen 6.10 Uhr die Augsburger Straße in Kaufering auf der Fahrspur Richtung Landsberg mit seinem Pkw rückwärts. Ein 34-jähriger Landsberger, der mit seinem Wagen in Richtung Landsberg fuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr auf das rückwärtsfahrende Fahrzeug auf.

Warum er rückwärtsfuhr, konnte der Verursacher gegenüber den Polizeibeamten nicht schlüssig erklären. Beim Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker leicht verletzt. Der Sachschaden an den zwei Autos beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (AZ)

