Kaufering

Neben der Montessori-Schule in Kaufering soll ein Kinderhaus entstehen

Plus Der Förderverein der Bildungseinrichtung in Kaufering will auf einer Parkfläche Betreuungsplätze schaffen. Der Träger braucht die Unterstützung von Landsberg und Igling.

Von Christian Mühlhause

Die Überlegungen, auch ein Kinderhaus zu bauen, gibt es im Förderverein der Montessori-Schule in Kaufering schon mehr als zehn Jahre. Andere Projekte wie der Bau der Schulturnhalle hatten aber Vorrang in der Umsetzung. Die Idee wurde aber parallel dazu weitergeführt, und eigentlich galt eine Realisierung neben der Schule aus Platzgründen als ausgeschlossen. Markus Wasserle, Vorstandsmitglied des Fördervereins der Bildungseinrichtung, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, was geplant ist, wieso Kaufering nun doch favorisiert wird und wieso auch ein Entgegenkommen von Landsberg und Igling nötig ist, damit die Umsetzung möglich wird.

Weil der Vorstand in früheren Jahren keine Option auf eine Realisierung sah, ging der Blick nach Landsberg. Im neuen Wohnquartier am Papierbach sollte das Kinderhaus entstehen. Eine entsprechende Absichtserklärung bei der Stadt wurde dazu abgegeben. Wasserle sagt, er habe sich beim Blick übers Gelände in Kaufering gefragt, ob nicht doch eine Parkfläche nahe der Viktor-Frankl-Straße entbehrlich sei und bebaut werden könnte. Das Architekturbüro Degle.Degle habe dann eine Berechnung vorgenommen und eine Skizze erstellt. "Sie hatten vom Bau der Turnhalle ohnehin noch alle Maße für die Flächenberechnung, und die fiel positiv aus", so Wasserle. In der Mitgliederversammlung wurde die Idee dann vorgestellt. Zwar gab es Diskussionen, ob die Zahl der Stellplätze dann noch reichen würde, doch letztlich stimmte laut Wasserle eine große Mehrheit dafür, das Kinderhaus bei der Schule zu errichten.

