Das Anrufsammeltaxi und die Grenzen des ÖPNV

Plus Dießen macht nicht mit beim Anrufsammeltaxi. LT-Redakteur Gerald Modlinger kann das in gewisser Weise durchaus nachvollziehen.

Praktisch der ganze Landkreis Landsberg fährt ab April auf das Anrufsammeltaxi (AST) ab, doch der Markt Dießen schert aus. Auf den ersten Blick ist diese Entscheidung gegen dieses ÖPNV-Angebot wenig nachvollziehbar. Denn sie schließt zum einen Menschen von Mobilität aus, die kein Auto oder keinen Führerschein haben, und sie blockiert auch einen wichtigen Schritt zur Änderung des Mobilitätsverhaltens weg vom stark Ressourcen verbrauchenden Individualverkehr.