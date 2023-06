Das TTZ ist eine Chance für die Unternehmen und die Region

Plus Im Landkreis Landsberg besteht großes Interesse am neuen Technologietransferzentrum. Nicht nur größere Firmen könnten profitieren.

Erst im vergangenen Februar wurde bekannt gegeben, dass die Stadt Landsberg und der Landkreis Standort für ein Technologietransferzentrum (TTZ) werden: Die Technische Hochschule Augsburg (THA) und Unternehmen in der Region treiben bereits gemeinsame Projekte voran und nun sind auch die Räumlichkeiten - mitten in der Stadt und am Penzinger Feld - offiziell eröffnet. Dass es offensichtlich relativ schnell vorangeht, ist ein gutes Zeichen. Denn in den Bereichen Data Science und Autonome Systeme gilt es, keine Zeit zu verlieren.

Die Wirtschaft ist momentan im Umbruch. Dabei sind gerade jene Bereiche, auf die das Landsberger TTZ spezialisiert ist, in aller Munde. Die Unternehmen in der Region möchten natürlich nicht den Anschluss verlieren und die Möglichkeiten dürften für sie grenzenlos sein: So können beispielsweise durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) Prozesse optimiert oder automatisiert werden. Mit der Technischen Hochschule Augsburg haben die Firmen jetzt einen renommierten Partner vor Ort an ihrer Seite.

