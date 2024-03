Ereignisreiche Tage beim TSV Landsberg

Plus Der Mitgliedsbeitrag beim TSV Landsberg steigt um 25 Prozent. Das ist happig und schmerzlich, aber in der Höhe weitgehend gerechtfertigt, kommentiert Christian Mühlhause.

Es ist derzeit viel los beim TSV Landsberg. Erst verkündet mit Sascha Mölders der prominente Spielertrainer, dass nach dieser Saison in Landsberg Schluss ist und dann folgt eine Jahresversammlung, in deren Nachgang der Pressesprecher des Vereins dem Präsidenten widerspricht und den Mitgliedern eine happige Beitragserhöhung kommuniziert wird. Der Vereinsvorsitzende sendet in dem Zusammenhang ein richtiges und wichtiges Signal.

Warum gleich so massiv erhöht wird, sei nicht nachvollziehbar, bemängelten einige Mitglieder. Der Verweis auf die hohen Energiepreise, gestiegene Personalkosten und Hallengebühren sowie die Anschaffung der PV-Anlage sind nachvollziehbar. Ob dies wirklich eine Anhebung um 25 Prozent rechtfertigt, da blieb den Mitgliedern in der Versammlung nur, dem Vorstand zu vertrauen. Der Vorsitzende bot aber an, dass jeder die Kalkulation einsehen könne. Wer Zweifel hat, kann sich so Klarheit verschaffen.

