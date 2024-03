Für die Präventionsarbeit braucht es genügend Personal

Plus Straftaten lassen sich durch präventive Maßnahmen effektiv verhindern. Die Polizei sollte diesen Tätigkeitsbereich weiter ausbauen.

Der Sicherheitsstandard im Landkreis Landsberg ist hoch, das belegt die nun veröffentlichte Kriminalstatistik. Anders als in den meisten anderen Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr rückläufig. Landsbergs Polizei-Vize Martin Heinrich sieht angesichts dieser positiven Entwicklung einen wichtigen Schlüssel in der Präventionsarbeit. Um diese weiter auszubauen, braucht es in den Dienststellen jedoch mehr Personal.

Zuletzt war immer wieder von einem Nachwuchsmangel in der bayerischen Polizei die Rede. Es gilt also, wieder mehr junge Menschen für eine Laufbahn in dem Beruf zu begeistern. Gelingen könnte das etwa durch einen Ausbau der Präsenz in den Sozialen Medien und auf Jobmessen oder durch vermehrte Besuche in den Schulen.

