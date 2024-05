Radelnde Kinder müssen wieder Platz auf den Straßen haben

Plus In Landsberg bleiben CSU und ADFC auf getrennten Wegen unterwegs. Schade, die Forderung nach kindergerechten Verkehrsräumen hat ihre Berechtigung, findet LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Zusammen hätten die CSU-Radler mit Markus Söder und die "Kidical-Mass"-Demonstrierenden rund um Manfred Doppler tatsächlich eine "kritische Masse" erreicht. Doch dazu kam es nicht, die CSU durfte am Samstag in Landsberg voranfahren und der ADFC hinterher. Ein Miteinander wäre mehr gewesen: Der ADFC hätte seine Forderungen für einen kindergerechten Verkehrsraum prominent beim Ministerpräsidenten adressieren können und die CSU hätte außerhalb ihrer ohnehin überzeugten Kern-Anhängerschaft Sympathiepunkte für die Europawahl am 9. Juni sammeln können.

Gerade die Bedürfnisse von Kindern im Verkehrsraum werden nicht nur in Landsberg, sondern auch auf den Dörfern kaum berücksichtigt. Kinder, die sich ohne Elternaufsicht auf einer Straße bewegen, sind eine absolute Seltenheit. Die Schule, die Freundinnen und Freunde oder der Sportplatz sind für viele praktisch unerreichbar, weil der Autoverkehr objektiv keinen Platz für radelnde Kinder lässt oder weil Eltern subjektiv um deren Sicherheit besorgt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen