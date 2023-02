Wer hilft, sollte auch feiern

Plus Wo Leid ist, muss geholfen werden. Das Feiern muss man deswegen nicht verbieten, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Aktuelle Beispiele aus dem Landkreis zeigen: Leid und Hoffnung, ausgelassenes Feiern und Verzicht gehen Hand in Hand. Gerade in der Fastenzeit wird die Widersprüchlichkeit des Lebens besonders deutlich.