Landkreis Landsberg

vor 33 Min.

Der Verwaltungsrat des Landsberger Klinikums ist komplett

Plus Den Haushalt verabschiedet der Kreistag erst im Februar. Dafür werden in der Dezember-Sitzung Beschlüsse zum Klinikum und zum Neubau des Landratsamts gefasst.

Von Dominik Stenzel

Normalerweise wird in der Dezember-Sitzung des Landsberger Kreistags der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet und die einzelnen Fraktionen halten ihre Haushaltsreden. In diesem Jahr war das aber ausnahmsweise nicht der Fall: Wegen eines Gesetzesentwurfs der Bundesregierung soll der Etat erst im Februar verabschiedet werden. So standen, nachdem die Pfadfinder wie üblich die Friedenslichter aus Betlehem verteilt hatten, nur einige "gewöhnliche" Tagesordnungspunkte auf der Agenda. Diskussionen gab es erneut um einen Antrag der SPD, der sich um die Finanzierung des neuen Landratsamts dreht. Außerdem wird ein weiteres externes Mitglied in den Verwaltungsrat des Klinikums bestellt.

Der Neubau des Landratsamts soll am Penzinger Feld im Landsberger Osten entstehen. In einem Pressegespräch gab Landrat Thomas Eichinger (CSU) in dieser Woche bekannt, dass statt einer Tiefgarage ein weitestgehend in der Erde versenktes, zweigeschossiges Parkdeck im Norden des Grundstücks entstehen soll. So könnten bis zu zwei Millionen Euro eingespart werden. Die SPD-Fraktion im Kreistag befürchtet, dass für das gesamte Projekt mehr als 100 Millionen Euro fällig werden. In einem Antrag, der im November bereits im Kreisausschuss vorberaten wurde, forderte sie daher unter anderem, dass die Entscheidung zur weiteren Beauftragung über die Leistungsphase 3 hinaus durch den Kreistag getroffen wird.

