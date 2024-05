Freinacht in Landsberg: Jugendliche sprühen SS-Runen an das Inselbad

In vielen Gemeinden im Landkreis Landsberg wurde die Walpurgisnacht oder Freinacht gefeiert. Die Polizei berichtet von einer ruhigen Nacht, bis auf einen Vorfall am Inselbad.

Während der Walpurgisnacht, der sogenannten „Freinacht“, vom letzten Apriltag auf den 1. Mai wurde in vielen Gemeinden im Landkreis gefeiert. Straftaten kamen allerdings in diesem Zusammenhang nicht zur Anzeige, teilt die Polizei mit. Es kam im Dienstbereich zu Mitteilungen über Jugendgruppen, Ruhestörungen und verdächtigen Personen. Die Polizeiinspektion Landsberg war mit zusätzlichen Beamten im Einsatz.

Jugendliche sprühen in Landsberg Graffiti an Inselbad-Eingang

In der Freinacht wurde eine Gruppe Jugendlicher auf der Kamera vor dem Inselbad aufgezeichnet, die sich dort offenbar beratschlagte. Die Kamera lieferte Bilder vom Tatgeschehen am Haupteingang. Ein Täter aus der Gruppe begab sich zur gläsernen Eingangstüre. Der Jugendliche sprühte mit rostbrauner Farbe zwei „Z"-ähnliche, spiegelverkehrte „S“ auf die Glastüre. Aus dem Gebäude heraus konnte man die Zeichen eindeutig als SS-Runen erkennen. Ähnliche Schmierereien in schwarzer Farbe befanden sich auf einem Geräte-Container im Inselbad. Ermittlungen zu den unbekannten Tätern wurden eingeleitet. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Landsberg, Telefonnummer 08191 93200, in Verbindung zu setzen.

Abgesehen vom Vorfall am Inselbad, wurden bis zum Morgen keine weiteren Straftaten bekannt. In Landsberg, Altöttinger Straße, kam es zudem zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike, bei dem der Fahrer wegen erheblicher Alkoholisierung stürzte und sich leicht verletzte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Und eine Autofahrerin wurde kurz vor Mitternacht in der Schwaighofstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Die Frau muss mit einem empfindlichen Bußgeld und mindestens einem Monat Fahrverbot rechnen.

Polizeipräsidium Oberbayern Nord spricht von ruhiger Nacht

Die Polizeiinspektion Weilheim meldet, dass am Dienstagabend im St. Anna Weg in Weilheim Unbekannte die Scheibe einer Haustür eingeworfen haben. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Geschädigte schließt einen Bezug zur Freinacht nicht aus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 entgegen.

Insgesamt verlief die Nacht auf den 1. Mai aus polizeilicher Sicht im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ohne herausragende Sicherheitsstörungen. In der Vergangenheit kam es demnach in der Freinacht teilweise zu einer Häufung von etwa Ruhestörungen, Sachbeschädigungen an Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahrzeugen und öffentlichen Einrichtungen. Vereinzelt kam es auch zu Körperverletzungen.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Ingolstadt verzeichnete bis in den frühen Morgen des 1. Mai rund 168 Einsätze mit Bezug zur Freinacht. Ein örtlicher Schwerpunkt lässt sich hier nicht erkennen. Es wurden unter anderem 27 Ruhestörungen, zwölf Sachbeschädigungen sowie fünf Körperverletzungsdelikte in diesem Zusammenhang gemeldet. (AZ)