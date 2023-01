Landkreis Landsberg

Könnten im Landkreis bald Corona-Bußgelder zurückgezahlt werden?

Plus Corona-Ausgangsbeschränkungen in Bayern waren nach einem Gerichtsurteil teils rechtswidrig. Unter Umständen könnten Bußgelder zurückgefordert werden.

Während der Corona-Pandemie brauchten die Menschen im Landkreis Landsberg im Frühjahr 2020 einen "triftigen Grund", um vor die eigene Haustür zu gehen. Wer einen solchen unterwegs auf der Straße oder im Park nicht vorweisen konnte, dem drohte eine Strafe. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat diese strengen Ausgangsbeschränkungen in einem Urteil inzwischen als unwirksam und unverhältnismäßig eingestuft. Können verhängte Bußgelder also zurückgefordert werden?

