Landkreis Landsberg

19:02 Uhr

Landkreis Landsberg: Geht beim Bäcker bald der Ofen aus?

Plus Die Energiekosten schnellen in die Höhe. Die hohen Gaspreise machen vor allem Bäckereien zu schaffen. Was Firmenbetreiber aus Landsberg und der Region dazu sagen.

Von Frauke Vangierdegom

Die explodierenden Energiekosten, vor allem für Gas, gestiegene Personalkosten und immer teurer werdende Rohstoffe, zum Beispiel für Mehl stellen das Bäckerhandwerk vor große Herausforderungen. Diese Entwicklung geht auch an den Backbetrieben im Landkreis Landsberg nicht vorbei. Kundinnen und Kunden spüren das nicht nur an den ebenfalls gestiegenen Preisen für Semmeln und Co., sondern auch am teilweise reduzierten Angebot in den Auslagen der Bäckereien.

