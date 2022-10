Landkreis Landsberg: Künstlergilde trauert um Manfred Engert

Manfred Engert war lange Jahre im Vorstand der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren gestorben.

Der 1938 in Würzburg geborene Künstler Manfred Engert ist nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben. Er lebte in Landsberg und war viele Jahre im Vorstand der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee und hat diese mitgeprägt.

Schon als Jugendlicher im Alter von knapp über 13 Jahren organisierte Engert die erste Ausstellung, wie seine Tochter Andrea Skorpil unserer Redaktion mitteilt. Als Schüler des Don Bosco Internats in Würzburg erfuhr er früh künstlerische Erziehung, da die Salisianer die Kinder und Jugendlichen intensiv in Malen, Zeichnen und in der Radierkunst unterrichteten.

Der Umfang seines künstlerischen Schaffens verringerte sich zwar während seiner Zeit als Offizier bei der Bundeswehr, ganz riss der Bezug dazu aber nie ab. Nach dem Tod seiner Frau verstärkte Manfred Engert wieder seine künstlerischen Tätigkeiten. Nach seiner Pensionierung konzentrierte er sich wieder ganz auf die Kunst. Es folgten Ausstellungen im In- und Ausland. 1989 trat er der Künstlergilde bei und prägte sie entscheidend mit. Von 1992 bis 2013 war er im Vorstand tätig, davon bis 2009 als Schriftführer. In der Gilde war Engert auch als Juror tätig und wurde diesbezüglich auch anderweitig angefragt.

Manfred Engert, lange Jahre im Vorstand der Künstlergilde Landsberg-Lech-Ammersee, ist gestorben Foto: Andrea Skorpil

Sein Werdegang als Künstler war von ständiger Weiterbildung geprägt. Die als Jugendlicher erlernten Fähigkeiten in der Radierkunst erweiterte er zudem in Lehrgängen bei Josephski Neukum in Issing. Manfred Engert war neben seinen Aquarellen hauptsächlich bekannt für seine Ätz- und Farbradierungen. Zudem bildete er sich auch als Gasthörer an der Akademie der bildenden Künste in München weiter. Selbst leitete er viele Kunstseminare mit anschließenden Ausstellungen in Südtirol, Frankreich und der Toskana.

Manfred Engert war Gründungsmitglied des Prähistorischen Vereins Pestenacker und hat die dortige Bautafel gemalt. Neben den Gemeinschaftsausstellungen, unter anderem mit der Künstlergilde Landsberg und mit Künstlern im Rathaus Eching, hatte er auch viele Einzelausstellungen. Unter anderem auch in Brünn in Tschechien. Viele private wie öffentliche Ankäufe, im In- und Ausland bezeugen laut Andrea Skorpil seinen Tatendrang und Leidenschaft für die Kunst.

Zwei Ausstellungen mit Tochter Andrea Skorpil

Mit seiner Tochter hatte er zwei Ausstellungen zusammen. Bei ihrer Ausstellung in der Säulenhalle im August 2019 (Titel; „Nur ein bisschen verrückt“) nahm er mit einem Rückblick seiner Werke in den unterschiedlichen Techniken teil. Dort zeigte er noch einmal die Bandbreite seines künstlerischen Schaffens. Seitdem nahm er an keiner Ausstellung mehr teil. Andrea Skorpil plant eine Gedenkausstellung. „Wir nehmen Abschied von einem Künstler, der seinerzeit die Kunstwelt in Landsberg mitgeprägt hat.“