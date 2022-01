Hauptplatz wird für Corona-Spaziergänger zum Teil gesperrt

Am Montagabend sind auf einem Teil des Landsberger Hauptplatz unangemeldete Versammlungen nicht erlaubt. Das Landratsamt hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Das Landratsamt Landsberg hat eine Allgemeinverfügung zur Beschränkung von nicht angemeldeten öffentlichen Versammlungen im Bereich des Hauptplatzes in Landsberg erlassen. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) hatte diese Maßnahme bereits in einem Pressegespräch am Freitagvormittag angekündigt.

Wörtlich heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde: "Auf dem Hauptplatz der Stadt Landsberg am Lech sind am Montag, den 31. Januar, in der Zeit zwischen 17.30 und 20 Uhr geplante, nicht angemeldete öffentliche Versammlungen ohne Veranstalter/Versammlungsleiter in Gestalt weiterer 'Spaziergänge' gegen die Corona-Regelungen und/oder Corona-Schutzimpfungen, aufgrund erneuter anonymer Aufrufe in den Sozialen Medien und/oder Messengerdiensten oder in ähnlichen Plattformen, auf der einem Lageplan schraffiert gekennzeichneten Fläche untersagt." Der Lageplan und die Begründung der Allgemeinverfügung seien demnach im Amtsblatt einzusehen.

Am Marienbrunnen in Landsberg findet offenbar eine Gegendemo statt

Bei der schraffierten Fläche handelt es sich um ein "Dreieck" rund um den Marienbrunnen. Dort soll offenbar eine angemeldete Gegendemo stattfinden. Auf einem 15 Meter breiten Streifen können die „Corona-Spaziergänger“ diese am Hauptplatz jedoch passieren.

Per Allgemeinverfügung wollte das Landsberger Landratsamt unangemeldete Versammlungen im Landsberger Stadtkern bereits am vergangenen Montagabend untersagen. Doch das Münchner Verwaltungsgericht setzte den Vollzug außer Kraft - neben einer Gegendemo fand damit auch ein unangemeldeter "Corona-Spaziergang" in der Innenstadt statt. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot alle Hände voll zu tun, um die Gruppierungen voneinander fernzuhalten (LT berichtete). (lt)

Lesen Sie dazu auch