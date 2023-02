Letzter Tag am Testzentrum in Penzing

Das Testzentrum in Penzing schließt und der Landrat bedankt sich für das große Engagement bei der Bewältigung der Corona-Pandemie.

Wie bereits gemeldet, stellen die Kommunalen Testzentren in Bayern am 28. Februar den Testbetrieb endgültig ein. Damit war der Dienstag auch der letzte Tag am Pandemiezentrum in Penzing, an dem Tests durchgeführt wurden.

Landrat Thomas Eichinger bedankte sich bei allen Beteiligten, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das große Engagement am Testzentrum in Penzing in den vergangenen zweieinhalb Jahren, und lobte den Einsatz als ganz wesentlichen Baustein, zu Bewältigung der Corona-Pandemie. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Über 100.000 Test wurden am Testzentrum in Penzing durchgeführt

Das Testzentrum am Pandemiezentrum in Penzing (Halle 3) im ehemaligen Flugzeughangar, wurde im August 2020 eröffnet und bis Juni 2022 vom MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Landsberg) betrieben. In diesem Zeitraum wurden dort ca. 98.000 Tests durchgeführt. Von Juli 2022 bis Oktober 2022 wurden die Tests in Halle 3 durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landsberger Gesundheitsamtes durchgeführt (3.800 Tests in diesem Zeitraum).

Seit November 2022 ist die Firma eShouts GmbH mit der Betriebsführung des Testzentrums Penzing beauftragt. Bis zu diesem Tag wurden durch den privaten Betreiber 800 Tests durchgeführt. Neben den Testungen im Testzentrum wurden durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zum Beispiel im Rahmen von Ausbruchsgeschehen, Reihentestungen und Kontaktpersonentestungen in der Halle 3knapp 40.000 weitere Tests durchgeführt. (AZ)

