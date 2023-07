Personelle Probleme sorgen kurzfristig für Zugausfälle

Am Wochenende kommt es zwischen Mering und Geltendorf zeitweise zu Zugausfällen. Auch gibt es nach wie vor Beeinträchtigungen wegen des Sturms.

Kurzfristige Personalausfälle bei der DB Netz AG haben am Samstag, 15. Juli, und am Sonntag, 16. Juli, Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Ammersee-Altmühltal. Auf der Strecke Augsburg-Weilheim-Schongau kommt es laut einer Pressemitteilung der BRB ab Betriebsbeginn bis 8.30 Uhr und dann ab 19.30 Uhr bis Betriebsende in beiden Richtungen zu Zugausfällen ohne Busnotverkehr zwischen Mering und Geltendorf. Aufgrund der Kurzfristigkeit und des Personalmangels bei den Busunternehmen konnte bisher kein Busnotverkehr eingerichtet werden. Die Züge müssen ersatzlos ausfallen.

Fahrgäste finden auf der Webseite (www.brb.de) Sonderfahrpläne zum Download. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan. Zudem gibt es auf der Webseite auch die Möglichkeit zum Abonnieren eines Newsletters mit individueller Streckenauswahl zur aktuellen Information über Großstörungen und Baustellen.

Weiter Beeinträchtigungen nach Sturmtief Ronson

Neues gibt es auch von den Beeinträchtigungen im Zugverkehr nach Sturmtief Ronson. Go Ahead Bayern bittet Fahrgäste, nach Möglichkeit ihre Fahrten - insbesondere Richtung Lindau - zu verschieben und sich kurzfristig vor Fahrtantritt über die elektronischen Fahrplanmedien zu informieren. Darüber hinaus wird auf der Webseite über die weitere Entwicklung informiert. Es könne wegen der Auswirkungen des Sturms noch zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen kommen. Da mehrere Fahrzeuge beim Sturm beschädigt wurden und noch nicht einsetzbar sind, sind einige Fahrten mit geringeren Sitzplatzkapazitäten unterwegs.

Die Abschnitte der Strecke München-Lindau werden stückweise wieder freigegeben und der Verkehr wieder aufgenommen. Wie Go Ahead Bayern mitteilt, soll die gesamte Strecke München-Buchloe (Linie RE 96, RE 72) am Freitag, 14. Juli, ab circa 16 Uhr wieder freigegeben werden. Zudem plane DB Netz, die Strecke Buchloe-Memmingen (Linien RE 96, RE 72) am Freitagabend wieder freizugeben. Der Verkehr zwischen München und Memmingen wird nach Öffnung der Strecke wieder aufgenommen. (AZ)

