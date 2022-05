So ist die Corona-Lage im Landkreis Landsberg

Am Wochenende werden im Landkreis Landsberg keine Corona-Neuinfektionen gemeldet. So ist die Corona-Lage wirklich.

Gab es im Landkreis Landsberg über das Wochenende keine Corona-Neuinfektionen? Das Robert-Koch-Institut meldete zumindest am Sonntag und Montag keine neuen Fälle. Unsere Redaktion hat beim Landratsamt nachgefragt.

Wie Landratsamtssprecherin Anna Diem unserer Redaktion sagt, gab es auch über das Wochenende Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg. Allerdings müssen die bayerischen Gesundheitsämter an Wochenenden und am Feiertag keine aktuellen Corona-Zahlen mehr an das Landesamt für Gesundheit melden. Entsprechend melde das Landesamt auch keine Infektionszahlen an das Robert-Koch-Institut weiter, sondern erst am folgenden Arbeitstag.

Geringe Aussagekraft über das Wochenende

Das Robert-Koch-Institut teilt dazu mit: Da am Wochenende weniger Testungen, Labordiagnostik, Meldungen und Übermittlungen stattfinden, ist die Aussagekraft der tagesaktuellen Berichterstattung der Neuinfektionen am Wochenende und zu Beginn der Woche eingeschränkt. Tagesaktuelle Schwankungen sollten daher - insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn - nicht überbewertet werden. Für die Beurteilung des Verlaufs sei die Betrachtung des Wochenvergleichs zielführender.

Laut Anna Diem sei eine konkrete Aussage über die Corona-Lage daher am Dienstag oder am Mittwoch sinnvoll. Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut 182 neue Corona-Infizierte im Landkreis Landsberg. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 727,2. Seit Beginn der Pandemie haben sich laut Landratsamt 40.439 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 38.541 gelten als genesen. Aktuell befinden sich 1776 positiv Getestete in Quarantäne. Im Klinikum in Landsberg werden sieben Covid-19-Patienten auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation behandelt.

Wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ist die Zahl der Corona-Tests rückläufig. So seien im April im Testzentrum in Penzing rund 3400 PCR-Tests und etwa 1300 Schnelltests durchgeführt worden. Im März lagen die Zahlen noch bei rund 6500 (PCR-Tests) und 2300 (Schnelltests). "Die Nachfrage geht deutlich zurück", sagt Anna Diem.

