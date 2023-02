Landkreis Landsberg

vor 47 Min.

Starkbieranstich in Kaltenberg: Ein Prinz unter vielen Bürgermeistern

Geltendorfs Bürgermeister Robert Sedlmayr stach das Fass an und wurde dabei vom Brauereigeschäftsführer Oliver Lentz, Luitpold Prinz von Bayern, Gebietsverkaufsleiter Richard Sturm unterstützt (von links).

Plus Um den Starkbieranstich zu zelebrieren, folgen besonders viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus dem Landkreis der Einladung von Luitpold Prinz von Bayern nach Kaltenberg.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Der traditionelle Starkbieranstich in Kaltenberg hat mit den Jahrzehnten immer mehr an Anziehungskraft dazugewonnen. Nach zwei Jahren Corona-Pause feierte die König-Ludwig-Brauerei ihren Königlichen Starkbieranstich am vergangenen Samstag, 25. Februar. Unter den über 200 geladenen Gästen war viel Politikprominenz vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen