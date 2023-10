Über die Liste: Gabriele Triebel ist wieder für die Grünen im Landtag

Die Grünen-Politikerin aus Kaufering muss lange auf ihr Ergebnis warten. Aus der Region schaffen zwei weitere Kandidaten den Sprung nach München.

Am Wahlabend war sich Gabriele Triebel (Grüne) aus Kaufering eigentlich sicher, dass sie den erneuten Einzug in den bayerischen Landtag geschafft hat. Doch bis zur offiziellen Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Landeswahlleiter dauerte es bis zum frühen Dienstagabend.

Am Dienstag bemühten die Grünen im Landtag schon den Taschenrechner und zählten auf eigene Faust die Erst- und Zweitstimmen für ihre Kandidaten aus. Aus Oberbayern kommen 14 Vertreterinnen und Vertreter, vier von ihnen über ein Direktmandat. Blieben also zehn Plätze übrig, laut Berechnungen ihrer Partiekollegen hatte Gabriele Triebel das achtbeste Stimmenergebnis. Am frühen Dienstagabend folgte dann die Bestätigung durch den Landeswahlleiter: Die 62-Jährige bleibt weitere fünf Jahre im Landtag.

Alex Dorow aus Landsberg zieht als Direktkandidat ein

Als Direktkandidat des Stimmkreises Landsberg-Fürstenfeldbruck zieht Alex Dorow (CSU) aus Landsberg in den Landtag ein. Weitere Kandidaten oder Kandidatinnen aus dem Stimmkreis haben den Einzug verpasst. Der Landsberger Ludwig Hartmann (Grüne) holte in München-Mitte das Direktmandat. Aus der Region gelang Susan Enders (Freie Wähler) aus Weilheim und Andreas Birzele (Grüne) aus Hörbach im Landkreis Fürstenfeldbruck der Sprung ins bayerische Parlament.

