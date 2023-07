Unwetter: Umgestürzter Baum blockiert A96

Behinderungen in der Nacht auf Mittwoch auf den Autobahnen A8, A96 und A99. Polizei warnt vor herumliegenden Teilen auf den Straßen. Der Tunnel Eching ist noch gesperrt.

Aufgrund der starken Gewitter und des Sturms kommt es auf den Autobahnen A8, A96 und A99 im Zuständigkeitsbereich der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck flächenübergreifend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. So ist aktuell (1 Uhr morgens) noch der Tunnel Eching in Fahrtrichtung Lindau aufgrund eines umgestürzten Baumes auf der Fahrbahn gesperrt. Ebenso der Tunnel Allach in Fahrtrichtung Salzburg aufgrund eines Verkehrsunfalls. Auf allen Autobahnen muss mit umher liegenden Teilen gerechnet werden. Sämtliche Fahrzeugführer werden um erhöhte Vorsicht gebeten. Von sämtlichen nicht zwingend notwendigen Fahrten rät die Polizei dringend ab. Auch in der Landsberger Altstadt stürzten Bäume um, oder flogen Schirme weg. Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz. (AZ)